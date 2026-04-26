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Gli ucraini ricordano Chernobyl, cerimonia a Slavutych

Gli ucraini a Slavutych commemorano il 40° anniversario dell'esplosione della centrale nucleare di Chernobyl, il peggior disastro nucleare civile nella storia. La gente si è riunita nella piazza della città mentre risuonava una campana. I partecipanti, vestiti con tute protettive bianche, hanno deposto candele e fiori davanti a un memoriale dedicato alle vittime. Slavutych è stata costruita nel 1986 proprio per ospitare gli sfollati del disastro, a 120 chilometri a nord di Kiev. Tanti i leader politici che hanno ricordato l’anniversario in questi giorni. Per ultimo la presidente del parlamento Ue, Robert Metsola. «Domenica ha segnato il quarantesimo anniversario del disastro di Chernobyl. È stato il peggior incidente nucleare della storia, reso catastroficamente più grave da un sistema incapace di dire la verità», ha detto Metsola. «Questo disastro è un promemoria del fatto che siamo più interconnessi di quanto a volte scegliamo di credere. Dobbiamo garantire alle vittime di Chernobyl e a coloro che verranno dopo di noi che non accada mai più», ha sottolineato, rivolgendo un messaggio di vicinanza dell'Europa «alle comunità che hanno perso tutto e alle generazioni che vivono ancora con le conseguenze».