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La Luna sparisce nell'ombra: l'eclissi parziale all'alba

Venerdì 28 agosto 2026, nelle ore precedenti all’alba, una spettacolare eclissi lunare parziale è stata visibile anche dai cieli di Livorno. La Luna, quasi completamente immersa nell’ombra della Terra, ha assunto una suggestiva tonalità rossastra mentre scendeva verso l’orizzonte occidentale.

Il fenomeno è iniziato alle 3.23 con l’ingresso nella penombra. Alle 4.33 il satellite è entrato nell’ombra vera e propria, rendendo più evidente l’oscuramento del disco. Il massimo è stato raggiunto intorno alle 6.12, quando oltre il 96% della superficie lunare risultava coperto. La luce filtrata dall’atmosfera ha regalato alla Luna intense sfumature rosse.

Con l’avvicinarsi dell’alba e la Luna ormai molto bassa, l’osservazione è diventata più difficile. Le varie fasi dell’eclissi sono state immortalate da Luciano Milianti nei cieli livornesi. Nonostante l’elevata copertura, l’evento è rimasto parziale. Il prossimo grande appuntamento visibile dall’Italia sarà il 31 dicembre 2028, con un’eclissi lunare totale.