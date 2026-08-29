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Ucraina, droni russi colpiscono negozio a Zaporizhzhia: ci sono feriti

 Uno dei più grandi impianti di produzione di vodka in Ucraina è stato completamente distrutto in seguito all'attacco russo di ieri nella regione di Zaporizhzhia. Lo riferisce il quotidiano Kyiv Independent.

La distilleria di Khortytsia, fondata nel 2003 da Global Spirits, un'azienda ucraina con sede negli Stati Uniti, è stata colpita quattro volte, provocando un incendio durato tre ore, rende noto l'ufficio stampa dell'azienda. Alcuni prodotti sono andati completamente distrutti dalle fiamme, mentre altri si sono parzialmente fusi, ha dichiarato l'azienda. In totale, sono andate perdute circa 3-4 milioni di bottiglie di liquori, sulle quali l'azienda aveva già pagato le accise.

La pluripremiata distilleria è una delle principali attività di Global Spirits, che possiede anche un importante stabilimento di cognac a Odessa. L'azienda, il cui proprietario, Yevhen Cherniak, è uno degli uomini più ricchi dell'Ucraina, ha firmato un accordo nel 2022 per trasferire metà della produzione di Khortytsia a Rivne, nell'Ucraina occidentale, a causa della vicinanza di Zaporizhzhia alla linea del fronte.

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