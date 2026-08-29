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Maltempo in Lombardia, Cremona colpita al cuore. Ora la conta dei danni

Strade bloccate, parchi ed edifici pubblici chiusi e danni ancora da quantificare dopo il violento nubifragio che venerdì ha colpito Cremona, soprattutto nella zona sud. In meno di mezz’ora è caduta una quantità di pioggia pari all’80% di quella normalmente attesa nell’intero mese di agosto, con raffiche di vento fino a 90 chilometri orari e chicchi di grandine che, secondo il sindaco Andrea Virgilio, hanno raggiunto i dieci centimetri di diametro.

Il Comune ha attivato il Centro operativo comunale di Protezione civile. La priorità resta liberare e mettere in sicurezza le strade, mentre proseguono gli interventi di Protezione civile, Aem e Aprica. Chiusi parchi, giardini, musei, Palazzo Comunale, Palazzo Ala Ponzone e il cimitero. Verifiche sono in corso anche su scuole, palestre e Torre Civica. Una palazzina vicino alla stazione è stata gravemente danneggiata: due famiglie sono state sistemate in albergo.

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