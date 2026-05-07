Video

Fatti

Maria Luisa Frisa: "Oggi più che mai c’è la libertà di indossare il proprio corpo"

"Io credo che oggi più che mai ci sia la libertà di indossare il proprio corpo, anche se i messaggi che riceviamo tendono a farci desiderare un corpo artificiale. A parte che io credo, credo nell'artificio e credo nella possibilità dell'artificio, se noi lo sappiamo usare, se lo sappiamo fare nostro no". Maria Luisa Frisa è stata protagonista insieme a Nick Cerioni e Lisa Di Giuseppe dell'incontro "La Moda. Lo stato dell’arte" durante il nostro evento "Le sfide di Domani" di sabato 9 maggio alla Fondazione Feltrinelli di Milano. "Nick Cerioni", continua la professoressa, "ne parlavamo prima, ha dato al corpo di Paola Iezzi a X-Factor un valore incredibile. L'ha fatta diventare un corpo in cui tutti noi abbiamo visto tantissime cose, che ci ha suggerito tantissime riflessioni sull'idea di corpo".

LEGGI L'ARTICOLO