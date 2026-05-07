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Gad Lerner: "Quell’ottimismo della volontà che ha portato alle leggi che ancora difendiamo"

«Ma Ben-Gvir crede in Dio?», «Crede in Dio più o meno quanto un Matteo Salvini che agita il rosario in piazza del Duomo». La domanda è di Walter Siti, la risposta di Gad Lerner. Da queste conversazioni su Whatsapp tra lo scrittore e il giornalista è nato l’incontro “Pessimismo della ragione e ottimismo della volontà”, moderato da Giulia Merlo, al nostro evento di Milano.

Siti e Lerner hanno ragionato attorno alla celebre frase di Rolland, poi ripresa da Gramsci, «pessimismo della ragione e ottimismo della volontà» al nostro evento di Milano. Da un lato il cinismo di Siti e dall’altro Lerner che si assume il ruolo di “militante”: «Abbiamo visto pezzi di popolo, gente che era brava a lavorare con le mani, quasi tutti operai di mestiere, ma semianalfabeti, magari hanno studiato in galera ma sono diventati classe dirigente di qualità. E che ha fatto leggi alle quali siamo aggrappati ancora oggi per difenderle, anche con i referendum perché non fanno tanto schifo».

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