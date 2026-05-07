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Le sfide di Domani, Pietro Grasso: "Non si possono cancellare completamente i rapporti mafia-politica"

L’ex magistrato e presidente del Senato Pietro Grasso è stato ospite, insieme allo scrittore e regista Pif, del nostro evento dal vivo a Milano, "Le sfide di Domani". Al centro del dibattito la lotta alla mafia e le inchieste giudiziarie che hanno sventato il sistema corruttivo in Sicilia e nel resto d’Italia: "Purtroppo col passare del tempo chiaramente qualcosa si è fatto, molto si è andata avanti però non si possono cancellare completamente quelli che sono i rapporti tra mafia e politica", ha detto Grasso.

"Paolo Borsellino - ha continuato - diceva una cosa: «Badate che sia la mafia che la politica cercano di catturare il consenso della gente e agiscono sullo stesso territorio, quindi o si fanno la lotta o si accordano». Questa era la visione di allora di Paolo Borsellino, così come un pentito che io interrogavo, un certo Giuffrè, quando gli chiesi dei rapporti di allora tra mafia e politica, se ne uscì con: «Mafia e politica sono come l'acqua e i pesci: nessuno può fare a meno dell'altro».

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