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Antonio Campo Dall'Orto: "Le sfide dell'informazione nell'era delle piattaforme"

Antonio Campo Dall'Orto, presidente della Fondazione Editoriale Domani, nel suo saluto introduttivo all'evento Le sfide di Domani il 9 e 10 maggio alla Fondazione Feltrinelli di Milano, ha spiegato che "oggi possedere le piattarforme è funzionale ad avere attenzione nell'economia dell'attenzione. Noi continuiamo a pensare che sia importante raccontare fatti, analisi e inchieste senza necessariamente passare attraverso quel meccanismo, in cui i formati definiscono il contenuto". - Tutti gli articoli e i video sulle Sfide di Domani