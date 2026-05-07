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Le sfide di Domani, Fittipaldi: "Per noi la cultura non è una sezione, ma innerva tutto ciò di cui ci occupiamo"

"Le sfide di Domani", il nostro evento dal vivo a Milano in programma sabato 9 e domenica 10 maggio 2026, si è aperto con i saluti introduttivi del direttore Emiliano Fittipaldi e del presidente della Fondazione Editoriale Domani, Antonio Campo Dall'Orto. "Questi incontri li facciamo per conoscere i nostri lettori o i nostri futuri lettori, per avere un contatto con la comunità, per scambiarci idee", ha detto dal palco Emiliano Fittipaldi.

"Questo evento è incentrato principalmente sui temi della cultura, ma la cultura non è solo una sezione del giornale. Dentro Domani la cultura è l'infrastruttura che innerva quasi tutto lo sfoglio, quello che leggete sul nostro sito, su Instagram gira intorno ai temi della cultura (politica, economica). È un'interpretazione dei fenomeni del mondo. A volte ci riusciamo, altre volte no, ma l'impegno che mettiamo tutti anche nell'organizzazione di questo evento è sempre genuino, quindi grazie di essere qui, grazie a chi ci supporta e a chi ci supporterà", ha concluso.

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