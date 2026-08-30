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Ranucci ad Agrigento torna ad attaccare: “Sono strutturato per difendermi da solo”

"Siete tantissimi e siete la mia forza". Sigfrido Ranucci torna a esibirsi ad Agrigento nel suo tour Diario di un trapezista, raccogliendo la vicinanza dei suoi fan che gli esprimono vicinanza dopo lo spettacolo.

Ranucci è stato estromesso dal video venerdì, quando la Rai gli ha comunicato che non sarà lui a condurre la prossima stagione di Report. Al suo posto, Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, una decisione che ha scatenato le ire della redazione. Gli inviati, che incontreranno mercoledì il direttore degli Approfondimenti Paolo Corsini, hanno preannunciato un esodo di massa. Il conduttore, intanto, continua a intrattenersi con i suoi fan, che gli esprimono il loro sostegno: "Speriamo che la gente abbia capito" dice uno spettatore. "I cittadini hanno capito" replica Ranucci. "È la politica che dovrebbe capire".

“Mi hanno ammazzato, hanno pure approfittato dell'assenza della commissione di vigilanza” continua il conduttore. "Mi sono strutturato per difendermi da solo".