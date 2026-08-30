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Nepal, soccorritori tentano di raggiungere operai intrappolati in un tunnel

Restano difficili in Nepal le operazioni per raggiungere i lavoratori dispersi negli impianti idroelettrici travolti dalle alluvioni. Le autorità ritengono che oltre cento operai possano essere ancora vivi nei tunnel sommersi da acqua, fango e detriti, in particolare nei progetti Trishuli 3A e 3B. A Trishuli 3A i soccorritori sono riusciti a praticare un foro nel cunicolo dei cavi e a immettere aria: le prime ispezioni non hanno rilevato detriti, ma non è stato ancora stabilito alcun contatto con eventuali superstiti.

Le squadre nepalesi, indiane e cinesi tenteranno di allargare l’apertura per consentire il passaggio di una persona, se il meteo lo permetterà. Le piogge continue e l’aumento della portata dei fiumi potrebbero però imporre nuove sospensioni. Secondo le autorità risultano dispersi 933 lavoratori del settore idroelettrico. Il bilancio complessivo delle alluvioni al confine con la Cina è di almeno 675 morti e circa 3mila dispersi.