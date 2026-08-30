Video
Mondo

Nepal, soccorritori tentano di raggiungere operai intrappolati in un tunnel

Restano difficili in Nepal le operazioni per raggiungere i lavoratori dispersi negli impianti idroelettrici travolti dalle alluvioni. Le autorità ritengono che oltre cento operai possano essere ancora vivi nei tunnel sommersi da acqua, fango e detriti, in particolare nei progetti Trishuli 3A e 3B. A Trishuli 3A i soccorritori sono riusciti a praticare un foro nel cunicolo dei cavi e a immettere aria: le prime ispezioni non hanno rilevato detriti, ma non è stato ancora stabilito alcun contatto con eventuali superstiti.

Le squadre nepalesi, indiane e cinesi tenteranno di allargare l’apertura per consentire il passaggio di una persona, se il meteo lo permetterà. Le piogge continue e l’aumento della portata dei fiumi potrebbero però imporre nuove sospensioni. Secondo le autorità risultano dispersi 933 lavoratori del settore idroelettrico. Il bilancio complessivo delle alluvioni al confine con la Cina è di almeno 675 morti e circa 3mila dispersi.

Italia

Italia

Rientrati dal Nepal i due turisti bresciani rimasti bloccati: "Abbiamo visto gente sotto al fango"

Italia

Report, Ranucci: "Volevano distruggere il programma e ci sono riusciti"

Italia

Ranucci: "Se non c'è qualcosa di meglio di Report, perché dovrei accettarla?"

Italia

Fitto: "Spopolamento delle aree interne vera emergenza in Italia e in Ue"

Italia

Dieci anni dal sisma di Amatrice, le prime richieste di aiuto: "È crollato tutto"

Italia

Zuppi: "Nel mondo si tende a chiudersi in una enclave per sentirsi sicuri"

Italia

Il Papa in visita a San Marino, l'entusiasmo dei presenti: "Un'occasione speciale"

Italia

Leone accolto come una star al Villaggio Ragazzi del Meeting

Italia

Il messaggio di Mattarella al Meeting di Rimini, "l'umanità aiuti a rifiutare l'odio"

Italia

Salvini: "Sulle banche in maggioranza qualcuno tace, Lega va avanti"

Italia

Piantedosi: "Revocheremo stop Schengen solo con la fine totale dei rischi"

Italia

Tajani: “Europa e il mondo attraversati da spettro estremismo e intolleranza”

 
 

Mondo

Mondo

Sparatoria in Svizzera, la vittima è una giovane italiana

Mondo

Traghetto si rovescia al largo di Cipro Nord, almeno 6 morti

Mondo

Nepal, conseguenze delle devastanti inondazioni nel distretto di Nuwakot

Mondo

In Islanda vince il No, l'isola resta fuori dall'Ue

Mondo

Nepal, si tenta di rimuovere la mole di fango e detriti fra gli edifici semi-distrutti

Mondo

Ucraina, droni russi colpiscono negozio a Zaporizhzhia: ci sono feriti

Mondo

Frana in Nepal, i resti di case e auto sommerse dal fango

Mondo

Norvegia, bandiera a mezz'asta sul Palazzo Reale per la morte del re Harald

Mondo

Le immagini del carcere all'Aja dove è morto l'ex comandante serbo-bosniaco, Ratko Mladic

Mondo

Alluvione al confine tra Nepal-Tibet, Nuwakot devastata: le immagini aeree

Mondo

Trump cambia il nome di lago Ontario in lago America

Mondo

Cina, stop ai soccorsi in Tibet per il rischio di nuove alluvioni

 
 

Fatti

Fatti

La Nasa lancia il telescopio Roman per la mappatura del cosmo

Fatti

Ranucci ad Agrigento torna ad attaccare: “Sono strutturato per difendermi da solo”

Fatti

Maltempo in Lombardia, Cremona colpita al cuore. Ora la conta dei danni

Fatti

La Luna sparisce nell'ombra: l'eclissi parziale all'alba

Fatti

Nepal, la sopravvissuta: "Un boato immenso, una nube marrone e la fuga"

Fatti

Mondiali di mountain bike, la ripresa in soggettiva del tracciato Black Snake in Val di Sole

Fatti

Arriva in sala "Tony", il film su Anthony Bourdain

Fatti

Infantino, Simonelli: "Decisione di Malagò, ma serviva un passaggio collegiale"

Fatti

Dieci anni dal sisma nel Centro Italia, Zuppi: "Dobbiamo guarire le ferite"

Fatti

Giochi del Mediterraneo, tripletta azzurra nella prova di ciclismo femminile

Fatti

Meloni ad Amatrice tra gli applausi, poi la messa celebrata dal cardinale Zuppi

Fatti

Giochi del Mediterraneo, oro nel ciclismo maschile con Dati: "Gara nervosa sin dall'inizio"

 
 