Video
Italia

Rientrati dal Nepal i due turisti bresciani rimasti bloccati: "Abbiamo visto gente sotto al fango"

Occhi stanchi, voglia di normalità e un sospiro di sollievo per essere finalmente a casa. Sono rientrati in Italia Giovanni Fassini e Marco Lombardi, i due escursionisti bresciani rimasti bloccati in Nepal a causa delle violente alluvioni e delle frane che hanno colpito il Paese. "Siamo sani e salvi ed è importante - dicono una volta atterrati all'aeroporto di Orio al Serio - ma il pensiero va alla gente ancora isolata o sotto il fango".

Migliaia di persone per le quali l'incubo non è ancora finito. Per Fassini, commercialista di 42 anni, e Lombardi, pasticcere di 26, il viaggio verso Kathmandu era iniziato da Pokhara. All'improvviso "il fiume è diventato il doppio del normale e metà della sede stradale è finita sotto il fango", è lo scenario descritto dai due bresciani che, prima di riuscire a raggiungere la capitale, sono rimasti bloccati su un autobus mentre acqua, fango e detriti invadevano tutto e crollavano ponti e interi collegamenti diventavano impraticabili.

"Andare avanti o indietro era impossibile - ricordano - A metà strada ci hanno fermato, perché erano al corrente che stava arrivando la piena, che puntualmente dopo pochi minuti è arrivata e ha fatto disastri". Partiti lo scorso 14 agosto era la prima volta che Lombardi e Fassini si recavano in Nepal. "Abbiamo incontrato un popolazione fantastica, quella nepalese, persone che si trovano in una situazione difficilissima da superare: serve l'aiuto di tutti per uscirne", insistono Lombardi e Fassini, i borsoni sulle spalle e il passo svelto di chi non vede l'ora di tornare a casa, dai propri affetti.

Nel paese è ancora piena emergenza. "Questa mattina la Farnesina, che ringraziamo per l'aiuto di questi giorni, ci ha avvertiti di una nuova allerta, ma per fortuna stavamo già rientrando", raccontano prima di lasciare il gate dell'aeroporto, infilarsi in auto e lasciarsi alle spalle questo incubo. 

Italia

Italia

Report, Ranucci: "Volevano distruggere il programma e ci sono riusciti"

Italia

Ranucci: "Se non c'è qualcosa di meglio di Report, perché dovrei accettarla?"

Italia

Fitto: "Spopolamento delle aree interne vera emergenza in Italia e in Ue"

Italia

Dieci anni dal sisma di Amatrice, le prime richieste di aiuto: "È crollato tutto"

Italia

Zuppi: "Nel mondo si tende a chiudersi in una enclave per sentirsi sicuri"

Italia

Il Papa in visita a San Marino, l'entusiasmo dei presenti: "Un'occasione speciale"

Italia

Leone accolto come una star al Villaggio Ragazzi del Meeting

Italia

Il messaggio di Mattarella al Meeting di Rimini, "l'umanità aiuti a rifiutare l'odio"

Italia

Salvini: "Sulle banche in maggioranza qualcuno tace, Lega va avanti"

Italia

Piantedosi: "Revocheremo stop Schengen solo con la fine totale dei rischi"

Italia

Tajani: “Europa e il mondo attraversati da spettro estremismo e intolleranza”

Italia

Salvini contro Ranucci: "Via da Report finché non si è fatta chiarezza"

 
 

Mondo

Mondo

Sparatoria in Svizzera, la vittima è una giovane italiana

Mondo

Traghetto si rovescia al largo di Cipro Nord, almeno 6 morti

Mondo

Nepal, conseguenze delle devastanti inondazioni nel distretto di Nuwakot

Mondo

Nepal, soccorritori tentano di raggiungere operai intrappolati in un tunnel

Mondo

In Islanda vince il No, l'isola resta fuori dall'Ue

Mondo

Nepal, si tenta di rimuovere la mole di fango e detriti fra gli edifici semi-distrutti

Mondo

Ucraina, droni russi colpiscono negozio a Zaporizhzhia: ci sono feriti

Mondo

Frana in Nepal, i resti di case e auto sommerse dal fango

Mondo

Norvegia, bandiera a mezz'asta sul Palazzo Reale per la morte del re Harald

Mondo

Le immagini del carcere all'Aja dove è morto l'ex comandante serbo-bosniaco, Ratko Mladic

Mondo

Alluvione al confine tra Nepal-Tibet, Nuwakot devastata: le immagini aeree

Mondo

Trump cambia il nome di lago Ontario in lago America

 
 

Fatti

Fatti

La Nasa lancia il telescopio Roman per la mappatura del cosmo

Fatti

Ranucci ad Agrigento torna ad attaccare: “Sono strutturato per difendermi da solo”

Fatti

Maltempo in Lombardia, Cremona colpita al cuore. Ora la conta dei danni

Fatti

La Luna sparisce nell'ombra: l'eclissi parziale all'alba

Fatti

Nepal, la sopravvissuta: "Un boato immenso, una nube marrone e la fuga"

Fatti

Mondiali di mountain bike, la ripresa in soggettiva del tracciato Black Snake in Val di Sole

Fatti

Arriva in sala "Tony", il film su Anthony Bourdain

Fatti

Infantino, Simonelli: "Decisione di Malagò, ma serviva un passaggio collegiale"

Fatti

Dieci anni dal sisma nel Centro Italia, Zuppi: "Dobbiamo guarire le ferite"

Fatti

Giochi del Mediterraneo, tripletta azzurra nella prova di ciclismo femminile

Fatti

Meloni ad Amatrice tra gli applausi, poi la messa celebrata dal cardinale Zuppi

Fatti

Giochi del Mediterraneo, oro nel ciclismo maschile con Dati: "Gara nervosa sin dall'inizio"

 
 