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Shock e rigore, l'inchiesta sull'Argentina di Milei: laboratorio politico della destra globale

L'anticipazione dell'inchiesta di Presadiretta (Rai 3) firmata da Francesca Nava, in onda domenica 15 marzo. Un viaggio nel paese governato da Javier Milei, un laboratorio politico osservato con attenzione da una nuova destra globale che unisce austerità economica, culto del capo, guerra ai corpi intermedi e una macchina del consenso fondata sempre più sui social, sugli influencer e sulla delegittimazione di ogni forma di mediazione e di garanzia democratica