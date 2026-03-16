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Referendum, un deputato di FdI invita a usare "anche il sistema clientelare"

"Utilizzate anche il solito sistema clientelare: 'non ci credi, beh fammi questo favore. Perché tu sei mio cugino, perché io ti ho fatto questo favore. Aiutami per quest'altra questione perché io te ne ho fatti già tanti'. Utilizziamo anche questi mezzi. Perché dobbiamo vincere questa battaglia". A rivolgersi così a dirigenti e simpatizzanti meloniani di Genzano di Lucania, in provincia di Potenza, è stato il deputato di Fratelli d'Italia Aldo Mattia, ospite di un incontro a sostegno del "sì" al referendum costituzionale di domenica e lunedì prossimi". Lo scrive su Fb il segretario generale dell'Anm Rocco Maruotti postando un video del deputato che afferma: "Affrontiamo questa settimana di campagna elettorale. Avete gli argomenti da poter discutere, ma se non dovesse servire utilizzate anche il solito sistema clientelare. Non ci credi, beh fammi questo favore, perché tu sei mio cugino, perché io ti ho fatto questo favore...". Maruotti commenta: "La Costituzione barattata per chissà quale favore. Sarebbe sufficiente anche solo questo per dire no a chi vorrebbe cambiare la Costituzione usando logiche clientelari".

La diffusione del video ha portato l'intera opposizione, dal Pd al M5s passando per Italia viva e Verdi e Sinistra italiana, a sottolineare la gravità delle parole di Aldo Mattia. Dalla maggioranza, al momento, nessuna reazione.