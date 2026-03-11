Video

Italia

Nordio e la fedeltà di Bartolozzi: "Prima dote di chi lavora con un ministro"

"Giusi Bartolozzi è una capa di gabinetto di grandissima esperienza, che ha accumulato l'esperienza politica con l'esperienza di magistrato, è sempre stata estremamente fedele ed estremamente laboriosa. Quindi dimissioni si chiedono per ragioni molto più serie di quella che invece può essere stata, come effettivamente è stata una voce da essere fuggita. Abbiamo già fatto un comunicato dove davamo atto di questo errore, la stessa dottoressa ha ammesso di avere sbagliato e si è detto molto rammaricata, direi che la cosa dovrebbe finire qui". Ha detto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, a Realpolitik di Rete4. Incalzato dai cronisti su cosa significhi "fedeltà" nel caso di Bartolozzi, per altro indagata indagata dalla procura di Roma per false informazioni ai pubblici ministeri sul caso del rimpatrio del torturatore libico Osama Almasri, Nordio ha risposto che "è la prima dote di chi lavora con un ministro", uscendo da un incontro con gli studenti sul referendum al cinema Adriano a Roma.