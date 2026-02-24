Video
Fatti

La protesta degli attivisti di Extinction Rebellion a Sanremo

Diversi attivisti di Extinction Rebellion hanno eseguito un'azione dimostrativa di protesta nella passerella dell'Ariston durante la prima serata del Festival di Sanremo del 2026. Un gesto di protesta contro l'azienda energetica Eni, main sponsor dell'evento musicale, accusato di fare greenwashing. Durante l'azione dimostrativa diverse persone sono state fermate e poi portate in Questura, salvo poi essere state rilasciate con dei fogli di via di tre anni. "Dopo essere state trattenute proprio nel box promozionale di Eni, 13 persone sono state portate in Commissariato per quello che sembrava essere un fermo identificativo. Un fermo illegittimo, in quanto i tutte le persone avevano fornito i documenti identificativi sul posto, e su cui gli agenti presenti si sono rifiutati di rispondere alle richieste di chiarimento", denuncia l'organizzazione ambientalista in un comunicato. "L'ultima persona è stata rilasciata alle 4.20, dopo oltre sei ore - prosegue la nota -. Tutte le persone hanno ricevuto un foglio di via obbligatorio dal Comune da 1 a 3 anni e denunce per manifestazione non preavvisata e inottemperanza agli ordini dell'autorità. Denunce che potrebbero tradursi in decine di migliaia di euro di multa, dato che proprio questa notte è arrivata la notizia dell'approvazione del nuovo decreto sicurezza, che prevede multe da 2mila a 10mila euro per chi manifesta il proprio dissenso senza aver dato preavviso alla Questura". 

Italia

Italia

Alfonso Sabella: "Quella del governo sulle borseggiatrici è propaganda"

Italia

Schlein: "Questa riforma non migliora la giustizia per i cittadini"

Italia

Piantedosi sulla sentenza Sea Watch: "Impugneremo questa decisione"

Italia

Investito più volte e ucciso davanti a un centro commerciale nel Veronese

Italia

Pistoia, contestazione per l'iniziativa di CasaPound sulla remigrazione

Italia

Il richiamo di Mattarella: "Le altre istituzioni rispettino il Csm"

Italia

Il leader di Avs Angelo Bonelli denuncia in Aula minacce di morte: «Vi spariamo in testa»

Italia

Meloni: «Una parte politicizzata della magistratura ci ostacola sui migranti»

Italia

La stretta sul diritto a manifestare, l'anticipazione di Presa Diretta

Italia

Il giudice Alfonso Sabella: "Vi racconto l'odissea di un testimone in tribunale"

Italia

L'appello di Meloni al Parlamento: "Approvi velocemente il disegno di legge sull'immigrazione"

Italia

Forenza: "Sentenza conferma che Casapound è neofascista e va sciolta"

 
 

Mondo

Mondo

Zelensky: "Putin non ha raggiunto i suoi obiettivi"

Mondo

Maltempo in Usa, una bufera di neve mette in ginocchio New York: torna il lockdown

Mondo

Messico, guerriglia urbana e violenze dopo l'uccisione di "El Mencho"

Mondo

Iran, seconda giornata di proteste contro il regime

Mondo

Ramadan a Gaza, gli sfollati spezzano il digiuno tra le tende

Mondo

Papa Leone all'Angelus: "La pace in Ucraina non può essere rimandata"

Mondo

Iran, gli studenti tornano a protestare contro il regime

Mondo

Trump promette alternative ai dazi bocciati dalla Corte Suprema

Mondo

Corea del Nord, la trionfale presentazione dei lanciarazzi a capacità nucleare

Mondo

Trump sulla Corte Suprema: "Decisione ridicola, non protegge gli Stati Uniti"

Mondo

Il Parlamento venezuelano approva l'amnistia, Rodriguez: "Bisogna saper chiedere e ricevere perdono"

Mondo

Board of Peace, Trump alla foto di rito sulle note di "Gloria" di Umberto Tozzi

 
 

Fatti

Fatti

Rogoredo, il pm Tarzia: "Sulla pistola tracce biologiche del poliziotto"

Fatti

Papa Leone: "In questa parrocchia tutti sono benvenuti"

Fatti

Domenico, il legale della famiglia: "La mamma gli è stata vicino fino all'ultimo"

Fatti

A Roma il corteo in memoria di Valerio Verbano

Fatti

Milano-Cortina, Deromedis e Tomasoni: "Stranamente intelligenti..."

Fatti

Ciclone Harry, i familiari dei morti e dei dispersi in mare: "Aiutateci a identificarli"

Fatti

A vent'anni dalla morte di Luca Coscioni: le nuove lotte per la ricerca e il fine vita

Fatti

Milano-Cortina, Kostner: "Malinin? Si riprenderà, è un atleta unico"

Fatti

La premier Giorgia Meloni: "Sul risarcimento a Sea Watch i giudici lasciano senza parole"

Fatti

Vigili del fuoco: "Il teatro Sannazaro è completamente compromesso"

Fatti

Napoli, in fiamme la cupola del teatro Sannazaro

Fatti

Meloni a Niscemi: «Non forziamo i tempi per dare risposte azzardate»

 
 