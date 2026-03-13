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Drone contro l'ambasciata Usa a Baghdad: fumo e detriti nel complesso diplomatico

Un attacco con drone ha colpito l'ambascita Usa a Baghdad. Lo ha reso noto un alto responsabile della sicurezza irachena. Un giornalista della France Presse ha visto fumo nero levarsi sul complesso diplomatico nel cuore della capitale dell'Iraq. Un altro responsabile della sicurezza ha confermato l'attacco che si è verificato con numerose esplosioni avvertite nella notte e che hanno causato anche la morte di due persone. È la seconda volta che l'ambasciata statunitense a Baghdad subisce un attacco dall'inizio della guerra israeloamericana contro l'Iran. Diversi gruppi armati sostenuti da Teheran, riuniti sotto l'ombrello del movimento Resistenza Islamica in Iraq, hanno rivendicato attacchi quotidiani con droni e razzi contro le basi statunitensi nella regione. Prima dell'attacco, due miliziani del gruppo Kataeb Hezbollah erano stati uccisi: uno di loro sarebbe una "figura chiave" della rete legata a Tehera