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Referendum, il video di Meloni per spingere a votare Sì

In un video pubblicato sui suoi canali social, la premier Giorgia Meloni fa propaganda per il Sì. Il referendum sulla giustizia "è un'occasione storica per rendere la giustizia più meritocratica, responsabile ed efficiente: in una parola, più giusta. Ed è un'occasione che potrebbe non tornare". Lo ha detto in un video la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. "Il mio invito è di andare al seggio e mettere una croce sul Sì'' perché in quella croce c'è molto più di un segno su un foglio. C'è l'idea di giustizia in cui crediamo, c'è il futuro che vogliamo lasciare ai nostri figli, c'è la fiducia che possiamo cambiare quello che non funziona. Non accetteremo che tutto rimanga sempre uguale", ha sottolineato Meloni, che ha aggiunto: "Il 22 e 23 marzo tocca a voi, perché noi ce la stiamo mettendo tutta per rendere l'Italia più moderna però stavolta serve il vostro aiuto". Durante il video la premier ha anche mostrato la scheda per il voto specificando che non è necessario un quorum minimo.