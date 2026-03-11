Video

Senato, M5s in Aula con cappellini stile Maga ma la scritta "no alla guerra"

"No alla guerra" è la scritta - sui dei cappellini rossi simili a quelli Maga spesso indossati Donald Trump - che i senatori del Movimento 5 stelle hanno mostrato nell'Aula di Palazzo Madama durante le dichiarazioni di voto sulle risoluzioni alle comunicazioni del governo sul prossimo Consiglio europeo e sugli sviluppi della crisi in Medio Oriente. "Le facciamo un regalo. Quando incontrerà Trump - ha affermato il capogruppo Luca Pirondini rivolgendosi a Giorgia Meloni - lo indossi e gli dica che gli italiani non sono più disponibili a essere complici. Gli dica che l'Italia ha la schiena dritta e che la Costituzione dice che l'Italia ripudia la guerra".

"Il fatto che lei venga a riferire in quest'Aula non e' una concessione ma un suo dovere", ha detto ancora Pirondini nel suo intervento. "Lei non condanna l'intervento in Iran perché manca di coraggio", ha affermato ancora. "È cambiata molto. Quando era in minoranza diceva che si deve difendere il diritto internazionale", ha ricordato invitando poi il governo ha "girare" sul costo dei carburanti il miliardo "buttato in Albania" e a dire qualche "no a Trump".