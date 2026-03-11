Video
Italia

Inchieste sul fine vita archiviate, Cappato: "Precedente importante"

Non ha commesso il reato di aiuto al suicidio Marco Cappato, tesoriere dell'Associazione Luca Coscioni quando, nel 2022, ha accompagnato alla clinica 'Dignitas' di Zurigo, per il loro ultimo viaggio, Elena, una signora veneta di 69 anni e malata terminale di cancro, e il signor Romano, 82 anni, ex giornalista e pubblicitario, affetto da una forma grave di Parkinson. La gip di Milano Sara Cipolla, accogliendo la richiesta della Procura e sulla base di una recente sentenza della Consulta del 2025 sul fine vita, ha disposto l'archiviazione delle inchieste nei confronti di Cappato riconoscendo che il gesto di "disobbedienza civile" da lui portato avanti fosse lecito: c'erano le condizioni previste dalla legge, ossia i quattro requisiti indispensabili e, poi, in linea con il pm Luca Gaglio e l'allora procuratore aggiunto Tiziana Siciliano, il sostegno vitale proposto e rifiutato dai due pazienti - un ciclo di chemioterapia per Elena, e il sondino nello stomaco per l'alimentazione artificiale per Romano - era inutile e sarebbe stato solo un "accanimento terapeutico".

Il provvedimento, depositato lo scorso 3 marzo, è "un precedente prezioso per tutte le persone che si trovano e si troveranno" nelle condizioni di Elena e Romano, ha commentato Cappato. "Quando il Parlamento continua a non intervenire sono le persone malate a far affermare, anche nei tribunali, principi di libertà, dignità e uguaglianza", ha aggiunto, invitando a fare in modo che non venga cancellato questo "diritto ad accedere all'aiuto alla morte volontaria." La giudice nel suo decreto, che è per altro destinato ad aprire la strada ad altre richieste di archiviazione, citando l' espressione di Seneca 'non vivere benum est sed vivere bene' (non è bene il vivere, ma il vivere bene), ha spiegato che il tema "giuridicamente rilevante" affrontato a più riprese dalla Corte Costituzionale non è il "riconoscimento del diritto alla morte" ma, quando il malato è nella fase terminale, a una "morte dignitosa".

Fermo restando che le vicende di Eluana Englaro e Piergiorgio Welby hanno fatto da apripista, la legge sul consenso informato del 2017, ha evidenziato la gip Cipolla, ha offerto "un riferimento normativo a cui agganciare i margini di liceità dell'aiuto al suicidio": ha sancito il "diritto all'autodeterminazione terapeutica" e il "divieto di ostinazione irragionevole nelle cure (quando inutili e sproporzionate)", individuando "come oggetto di tutela da parte dello Stato 'la dignità nella fase finale della vita'". Ma nei casi per cui ora Cappato è stato scagionato, il "portato rilevante" è dettato dalla pronuncia della Consulta del 2025, oltre che dalle sentenze precedenti del 2019 e 2024.

Pronuncia che "aggiunge un ulteriore tassello" alla definizione di una delle quattro condizioni per il fine vita: ha chiarito che il sostegno vitale non significa solamente essere attaccati a un "macchinario", ma anche essere sottoposti a un trattamento alternativo "medicalmente previsto e prospettato", come quelli a cui Elena e Romano, nella piena capacità di prendere decisioni libere e consapevoli, si sono opposti per, poi, affidarsi alle cliniche svizzere. Scelta dettata dal fatto che il loro stato era irreversibile ed era fonte di intollerabili sofferenze fisiche o psicologiche. Sofferenze a cui volevano mettere fine, nell'unico modo possibile.

Italia

Italia

Senato, M5s in Aula con cappellini stile Maga ma la scritta "no alla guerra"

Italia

Nordio e la fedeltà di Bartolozzi: "Prima dote di chi lavora con un ministro"

Italia

Conte posta un video: "Meloni mente, votiamo NO al referendum salva casta"

Italia

Prandini (Coldiretti): "Con la guerra due miliardi di export a rischio"

Italia

Nordio: "Bartolozzi non deve dimettersi, ha chiarito il suo punto di vista"

Italia

Meloni: "Referendum per modernizzare l'Italia, ma la sinistra si oppone"

Italia

Il giudice Alfonso Sabella spiega perché la piattaforma App è un disastro

Italia

Alfonso Sabella: "Quella del governo sulle borseggiatrici è propaganda"

Italia

Schlein: "Questa riforma non migliora la giustizia per i cittadini"

Italia

Piantedosi sulla sentenza Sea Watch: "Impugneremo questa decisione"

Italia

Investito più volte e ucciso davanti a un centro commerciale nel Veronese

Italia

Pistoia, contestazione per l'iniziativa di CasaPound sulla remigrazione

 
 

Mondo

Mondo

Zuppi: "Guai ad abituarci alla guerra e a considerare i morti come numeri"

Mondo

Raid a depositi di petrolio a Teheran. Protezione civile: "Pioggia acida, rimanere in casa"

Mondo

I Pasdaran: "Siamo in grado di combattere questa guerra per almeno altri sei mesi"

Mondo

Iran, raid Usa-Israele su cinque impianti petroliferi: maxi incendio a Teheran

Mondo

Ucraina, attacco russo su Kharkiv: dieci morti tra cui due bambini

Mondo

Trump: "Cuba è negli ultimi momenti della sua vita così come la conosciamo"

Mondo

Raid israeliano colpisce il Libano orientale: almeno 41 morti nella città di Nabi Sheet

Mondo

Teheran, i bombardamenti di Stati Uniti e Israele

Mondo

Kuwait, il soccorso ai piloti dei due caccia Usa abbattuti dal "fuoco amico"

Mondo

Forti esplosioni a Teheran, colonne di fumo tra i palazzi

Mondo

Iran, la televisione di stato conferma l'attacco israeliano a Teheran

Mondo

Trump: "Avviata operazione in Iran, difendiamo gli americani dalle minacce"

 
 

Fatti

Fatti

Femminicidio a Messina, fermato l'ex compagno che ha confessato

Fatti

Milano Cortina, oro per Bertagnolli: "Ci siamo tolti un peso"

Fatti

Ettore Prandini annuncia l'esposto in procura contro il caro prezzi dell'energia

Fatti

Allarme bomba al Palagiustizia di Milano, bonifica ancora in corso

Fatti

Presa diretta, le sanzioni americane ai giudici dell'Aia

Fatti

Nola, la mamma di Domenico: "Portiamolo sempre con noi"

Fatti

L'ultimo saluto a Domenico, in piazza risuona "Guerriero" di Mengoni

Fatti

Il trailer di "Fino all'ultimo respiro"

Fatti

Corteo a Roma contro il Ddl Bongiorno: «Senza consenso è sempre stupro»

Fatti

Milano, tram deraglia e investe alcune persone: morti e feriti

Fatti

La protesta degli attivisti di Extinction Rebellion a Sanremo

Fatti

Rogoredo, il pm Tarzia: "Sulla pistola tracce biologiche del poliziotto"

 
 