Video

Fatti

Milano, tram deraglia e investe alcune persone: morti e feriti

Un tram della linea 9 è deragliato a Milano, finendo la sua corsa fuori dai binari contro un edificio e investendo delle persone, che si trovano al momento incastrate sotto il mezzo. È accaduto poco dopo le 16 in viale Vittorio Veneto con il tram che stava procedendo da piazza Repubblica verso Porta Venezia. Il bilancio provvisorio è di 2 morti e 38 feriti. Al momento del deragliamento, il mezzo era pieno di persone che per l'impatto sono cadute per terra. La persona deceduta, invece, è stata recuperata sotto il tram deragliato ed era quindi con tutta probabilità un passante che stava camminando in viale Vittorio Veneto. Sul posto sono intervenute numerose ambulanze, dato che alcune persone sono incastrate sotto il tram. Non è chiaro se stessero attraversando la strada e il mezzo abbia dovuto fare una brusca frenata o una manovra improvvisa per evitarle. Il tram è uscito dai binari ed è finito contro un edificio.

LEGGI L'ARTICOLO