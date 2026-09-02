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Alluvione Nepal-Tibet, una casa “miracolata” resiste alla devastazione

A una settimana dalle violente inondazioni che hanno colpito i distretti nepalesi di Rasuwa e Nuwakot, cresce l’allarme per le conseguenze psicologiche sui bambini.

Secondo Save the Children, molti minori mostrano paura, angoscia e difficoltà a dormire dopo aver assistito alla distruzione di case, scuole e interi villaggi. Almeno 1.000 persone sono morte e oltre 3.900 risultano disperse dopo il crollo di un ghiacciaio montano, che ha provocato una devastante ondata di piena.

L’organizzazione ha attivato spazi protetti per i bambini e servizi di supporto psicosociale, mentre migliaia di famiglie vivono ancora in rifugi temporanei. Le nuove piogge rischiano inoltre di rallentare gli aiuti nelle aree più isolate. Secondo l’Onu, 80 scuole sono state colpite, 19 hanno subito danni e nove sono state completamente distrutte.

Nel video, le immagini aeree di un’abitazione, circondata da fango e detriti a Nuwakot, rimasta in piedi e salva per miracolo.