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Il Canada risponde a Trump con un enorme cartello “Lake Ontario”

«Lake Ontario. Now and Always», È la scritta comparsa sulla sponda canadese del bacino dopo la decisione di Donald Trump di ribattezzarlo “Lake America” nei documenti e nelle mappe ufficiali degli Stati Uniti. Il cartello è stato fatto installare dal premier della provincia dell’Ontario, Doug Ford, che ha contestato apertamente l’ordine esecutivo firmato dal tycoon alla Casa Bianca pochi giorni fa. «Molto prima di Trump questo lago si chiamava Lago Ontario. Molto tempo dopo che Trump non ci sarà più, continuerà a chiamarsi Lago Ontario», ha aggiunto Ford.

Nelle stesse ore anche Google ha iniziato ad adeguarsi alla nuova denominazione americana. Negli Stati Uniti la celebre applicazione mostra il nome “Lake America”; in Canada resta “Lake Ontario”, mentre negli altri paesi vengono visualizzati entrambi i nomi. È la procedura già utilizzata dall’azienda quando governi diversi adottano denominazioni differenti per lo stesso luogo.

La controversia arriva mentre i rapporti tra Stati Uniti e Canada sono nuovamente peggiorati sul piano commerciale.

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