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Yacht in fiamme al largo di Jesolo, salvate le 10 persone a bordo

Paura al largo di Jesolo, dove nel pomeriggio di domenica 30 agosto uno yacht di circa venti metri ha preso fuoco in zona Faro, per poi inabissarsi. Le dieci persone a bordo, tra cui un bambino, e il comandante sono state messe in salvo.

Decisivo anche l’intervento di Walter Bisiol, 44enne padovano originario di Musile di Piave, che stava rientrando dalla Croazia con familiari e amici: avvistato il fumo e le persone a prua che chiedevano aiuto, si è avvicinato con la propria imbarcazione, ha lanciato un estintore e ha accolto a bordo i naufraghi, avvisando la Capitaneria.

Sul posto sono intervenuti Guardia Costiera e Vigili del Fuoco con nucleo nautico, sommozzatori ed elicottero. L’affondamento dello yacht ha provocato anche una fuoriuscita di gasolio, contenuta con panne assorbenti.

Il presidente del Consiglio regionale del Veneto Luca Zaia ha ringraziato Bisiol e tutti i soccorritori per il tempestivo intervento.

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