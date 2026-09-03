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Report, inviati dopo l'incontro in Rai: "Aperto canale con l'azienda"

Prima svolta nel caso Report dopo la riunione tra il direttore dell’Approfondimento Rai Paolo Corsini e la redazione. Giulia Presutti, indicata insieme a Daniele Piervincenzi per la conduzione, ha deciso di fare un passo indietro. In una mail a Corsini, la giornalista ha spiegato di aver scelto di rinunciare «nella speranza di aiutare» la trasmissione che l’ha formata, sottolineando che il futuro del programma non può essere legato a «singoli nomi e singole personalità».

La Rai avrebbe tentato di convincerla a restare, senza successo. Corsini si è preso 24 ore per valutare una soluzione che eviti l’uscita degli inviati e il rinvio della partenza, prevista l’8 novembre su Rai3. La redazione continua infatti a contestare la scelta dei nuovi conduttori, ritenendoli non adatti a rappresentare identità e indipendenza di Report. Resta intanto aperto anche il fronte legale con Sigfrido Ranucci: il suo avvocato Roberto De Vita contesta alla Rai l’assenza di motivazioni fattuali sulla rimozione dell’ex conduttore.