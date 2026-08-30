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Incendio in Ogliastra, in fumo 300 ettari di bosco e macchia mediterranea

È grave il bilancio, ancora parziale, del vasto rogo che venerdì scorso è divampato nel territorio tra Arzana ed Elini, in Ogliastra. Se le stime delle prime ore ipotizzavano circa 200 ettari di boschi e campagne in cenere, i primi dati ufficiali dalle operazioni di perimetrazione e fotointerpretazione da parte del servizio territoriale del Corpo forestale, parlano di 250-300 ettari danneggiati dalle fiamme.

Ancora non si sa cosa abbia potuto provocare l'incendio, con la Procura di Lanusei che ha aperto un fascicolo per disastro ambientale, ipotizzando un'origine dolosa. Chi non ha dubbi è invece il sindaco di Elini, Vitale Pili: "Di fronte a un evento così devastante- scrive- l'amministrazione comunale esprime la più ferma condanna nei confronti di azioni criminali che mettono a rischio l'incolumità pubblica e feriscono gravemente l'ambiente in cui viviamo".

L'impegno delle istituzioni, sottolinea, "proseguirà con la massima dedizione per gestire il post-emergenza e avviare il percorso di recupero delle zone colpite. La determinazione e il senso di appartenenza dimostrati dai cittadini di Elini restano la guida per ripartire e tutelare la nostra terra".