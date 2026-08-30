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Traghetto si rovescia al largo di Cipro Nord, almeno 6 morti

Sette persone sono morte e altre 23 risultano disperse nel naufragio di un traghetto passeggeri al largo di Girne, nella parte settentrionale di Cipro. Secondo l’ultimo bilancio diffuso dalle autorità della Repubblica Turca di Cipro del Nord, a bordo della nave si trovavano complessivamente 267 persone: 259 passeggeri e otto membri dell’equipaggio. I soccorritori sono riusciti a trarre in salvo 237 persone.

Le squadre di ricerca e soccorso sono ancora impegnate nelle operazioni per individuare i dispersi. «Non riusciamo ancora a raggiungere 23 persone», ha dichiarato il presidente della Repubblica Turca di Cipro del Nord, Tufan Erhürman, spiegando di trovarsi nel centro di crisi dal quale vengono coordinate le attività di emergenza.

Il traghetto, partito da Girne, è nel frattempo completamente affondato. Il ministro dei Trasporti dell’entità turco-cipriota, Erhan Arikli, ha riferito all’emittente turca Trt che il relitto si trova a una profondità di 514 metri.

Tra le 237 persone tratte in salvo, 161 sono state ricoverate in ospedale per ricevere cure e accertamenti, mentre altre 76 hanno già potuto fare ritorno dalle proprie famiglie. Le autorità non hanno ancora fornito indicazioni sulle cause del naufragio. Le operazioni di ricerca proseguono mentre resta alta l’attenzione sul bilancio delle vittime, che potrebbe aggravarsi.

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