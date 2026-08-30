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Ancora raid israeliani nella Striscia di Gaza: un bambino tra le vittime

Un bambino di tre anni è rimasto ucciso in un attacco israeliano a Deir al-Balah, nella parte centrale della Striscia di Gaza. Lo riferiscono i media palestinesi citati dall’Ansa, secondo cui nel raid sono morti anche due adulti. Al Jazeera, in un aggiornamento sullo stesso attacco, riferisce invece di due palestinesi uccisi, tra cui il bambino, e colloca l’episodio nella serie di operazioni israeliane proseguite nonostante il cessate il fuoco. Secondo l’emittente, dall’entrata in vigore della tregua almeno 1.303 palestinesi sono stati uccisi e 4.336 feriti. L’esercito israeliano ha dichiarato di aver colpito nella zona di Deir al-Balah e di aver ucciso Hassam Osama Hussein Nasir, indicato come membro dell’ala militare di Hamas. In un’altra operazione, a Khan Younis, l’Idf ha annunciato di aver colpito due combattenti della forza d’élite Nukhba, Nasser Abu al-Khair e Muhammad al-Adin. Secondo l’esercito, i due erano impegnati nel ripristino delle capacità operative di Hamas