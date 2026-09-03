Video
Mondo

Indonesia, centinaia di sfollati dopo l'eruzione del vulcano Sinabung

Il vulcano Sinabung, nell’isola indonesiana di Sumatra, è tornato in eruzione lunedì, sollevando una colonna di cenere nera e fumo fino a 3.500 metri sopra la cima. La ricaduta di cenere grigia ha interessato diversi villaggi del distretto di Karo, a Sumatra Settentrionale, ricoprendo strade, veicoli ed edifici. Le autorità hanno distribuito mascherine alla popolazione e invitato residenti, visitatori e turisti a evitare le aree vicine e il raggio di 6 chilometri dal cratere. Al momento non risultano vittime, evacuazioni o disagi ai voli. L’Agenzia geologica indonesiana ha innalzato l’allerta al livello “Watch”, il secondo più alto, ampliando la zona di sicurezza attorno al vulcano, alto circa 2.600 metri. Secondo la responsabile dell’Agenzia, Lana Saria, potrebbe trattarsi di un’eruzione iniziale e non si esclude un evento più intenso. Già a metà agosto erano stati osservati segnali di crescente attività, tra cui decine di terremoti. Negli ultimi anni circa 30 mila persone sono state costrette a lasciare le proprie case nell’area del Sinabung. L’Indonesia conta oltre 120 vulcani attivi ed è soggetta a frequente attività sismica per la sua posizione lungo la “Cintura di fuoco” del Pacifico.

Italia

Italia

Fine vita, Zaia: "Tamponiamo quel vulnus portato avanti dalla sentenza della Corte"

Fine vita, Zaia: \"Tamponiamo quel vulnus portato avanti dalla sentenza della Corte\"
Fine vita, Zaia: \"Tamponiamo quel vulnus portato avanti dalla sentenza della Corte\"
Italia

Salvini: “Chiederò agli alleati di votare no all'emendamento sul ballottaggio”

Salvini: “Chiederò agli alleati di votare no all'emendamento sul ballottaggio”
Salvini: “Chiederò agli alleati di votare no all'emendamento sul ballottaggio”
Italia

Rientrati dal Nepal i due turisti bresciani rimasti bloccati: "Abbiamo visto gente sotto al fango"

Rientrati dal Nepal i due turisti bresciani rimasti bloccati: \"Abbiamo visto gente sotto al fango\"
Rientrati dal Nepal i due turisti bresciani rimasti bloccati: \"Abbiamo visto gente sotto al fango\"
Italia

Report, Ranucci: "Volevano distruggere il programma e ci sono riusciti"

Report, Ranucci: \"Volevano distruggere il programma e ci sono riusciti\"
Report, Ranucci: \"Volevano distruggere il programma e ci sono riusciti\"
Italia

Ranucci: "Se non c'è qualcosa di meglio di Report, perché dovrei accettarla?"

Ranucci: \"Se non c'è qualcosa di meglio di Report, perché dovrei accettarla?\"
Ranucci: \"Se non c'è qualcosa di meglio di Report, perché dovrei accettarla?\"
Italia

Fitto: "Spopolamento delle aree interne vera emergenza in Italia e in Ue"

Fitto: \"Spopolamento delle aree interne vera emergenza in Italia e in Ue\"
Fitto: \"Spopolamento delle aree interne vera emergenza in Italia e in Ue\"
Italia

Dieci anni dal sisma di Amatrice, le prime richieste di aiuto: "È crollato tutto"

Dieci anni dal sisma di Amatrice, le prime richieste di aiuto: \"È crollato tutto\"
Dieci anni dal sisma di Amatrice, le prime richieste di aiuto: \"È crollato tutto\"
Italia

Zuppi: "Nel mondo si tende a chiudersi in una enclave per sentirsi sicuri"

Zuppi: \"Nel mondo si tende a chiudersi in una enclave per sentirsi sicuri\"
Zuppi: \"Nel mondo si tende a chiudersi in una enclave per sentirsi sicuri\"
Italia

Il Papa in visita a San Marino, l'entusiasmo dei presenti: "Un'occasione speciale"

Il Papa in visita a San Marino, l'entusiasmo dei presenti: \"Un'occasione speciale\"
Il Papa in visita a San Marino, l'entusiasmo dei presenti: \"Un'occasione speciale\"
Italia

Leone accolto come una star al Villaggio Ragazzi del Meeting

Leone accolto come una star al Villaggio Ragazzi del Meeting
Leone accolto come una star al Villaggio Ragazzi del Meeting
Italia

Il messaggio di Mattarella al Meeting di Rimini, "l'umanità aiuti a rifiutare l'odio"

Il messaggio di Mattarella al Meeting di Rimini, \"l'umanità aiuti a rifiutare l'odio\"
Il messaggio di Mattarella al Meeting di Rimini, \"l'umanità aiuti a rifiutare l'odio\"
Italia

Salvini: "Sulle banche in maggioranza qualcuno tace, Lega va avanti"

Salvini: \"Sulle banche in maggioranza qualcuno tace, Lega va avanti\"
Salvini: \"Sulle banche in maggioranza qualcuno tace, Lega va avanti\"
 
 

Mondo

Mondo

Alluvione Nepal-Tibet, una casa “miracolata” resiste alla devastazione

Alluvione Nepal-Tibet, una casa “miracolata” resiste alla devastazione
Alluvione Nepal-Tibet, una casa “miracolata” resiste alla devastazione
Mondo

Kiev, drone russo colpisce edificio residenziale: cinque feriti

Kiev, drone russo colpisce edificio residenziale: cinque feriti
Kiev, drone russo colpisce edificio residenziale: cinque feriti
Mondo

Usa, attacchi contro l’Iran: colpiti obiettivi militari

Usa, attacchi contro l’Iran: colpiti obiettivi militari
Usa, attacchi contro l’Iran: colpiti obiettivi militari
Mondo

Missili e droni russi sulla regione di Odessa, a fuoco diverse strutture

Missili e droni russi sulla regione di Odessa, a fuoco diverse strutture
Missili e droni russi sulla regione di Odessa, a fuoco diverse strutture
Mondo

Inondazioni in Nepal e Tibet: "Oltre mille le vittime"

Inondazioni in Nepal e Tibet: \"Oltre mille le vittime\"
Inondazioni in Nepal e Tibet: \"Oltre mille le vittime\"
Mondo

Il Canada risponde a Trump con un enorme cartello “Lake Ontario”

Il Canada risponde a Trump con un enorme cartello “Lake Ontario”
Il Canada risponde a Trump con un enorme cartello “Lake Ontario”
Mondo

Ancora raid israeliani nella Striscia di Gaza: un bambino tra le vittime

Ancora raid israeliani nella Striscia di Gaza: un bambino tra le vittime
Ancora raid israeliani nella Striscia di Gaza: un bambino tra le vittime
Mondo

Sparatoria in Svizzera, la vittima è una giovane italiana

Sparatoria in Svizzera, la vittima è una giovane italiana
Sparatoria in Svizzera, la vittima è una giovane italiana
Mondo

Traghetto si rovescia al largo di Cipro Nord, almeno 6 morti

Traghetto si rovescia al largo di Cipro Nord, almeno 6 morti
Traghetto si rovescia al largo di Cipro Nord, almeno 6 morti
Mondo

Nepal, conseguenze delle devastanti inondazioni nel distretto di Nuwakot

Nepal, conseguenze delle devastanti inondazioni nel distretto di Nuwakot
Nepal, conseguenze delle devastanti inondazioni nel distretto di Nuwakot
Mondo

Nepal, soccorritori tentano di raggiungere operai intrappolati in un tunnel

Nepal, soccorritori tentano di raggiungere operai intrappolati in un tunnel
Nepal, soccorritori tentano di raggiungere operai intrappolati in un tunnel
Mondo

In Islanda vince il No, l'isola resta fuori dall'Ue

In Islanda vince il No, l'isola resta fuori dall'Ue
In Islanda vince il No, l'isola resta fuori dall'Ue
 
 

Fatti

Fatti

Report, inviati dopo l'incontro in Rai: "Aperto canale con l'azienda"

Report, inviati dopo l'incontro in Rai: \"Aperto canale con l'azienda\"
Report, inviati dopo l'incontro in Rai: \"Aperto canale con l'azienda\"
Fatti

Rai, la squadra di Report all'incontro con Corsini

Rai, la squadra di Report all'incontro con Corsini
Rai, la squadra di Report all'incontro con Corsini
Fatti

Incendio a Taormina, le immagini aeree del rogo

Incendio a Taormina, le immagini aeree del rogo
Incendio a Taormina, le immagini aeree del rogo
Fatti

Yacht in fiamme al largo di Jesolo, salvate le 10 persone a bordo

Yacht in fiamme al largo di Jesolo, salvate le 10 persone a bordo
Yacht in fiamme al largo di Jesolo, salvate le 10 persone a bordo
Fatti

Incendio in Ogliastra, in fumo 300 ettari di bosco e macchia mediterranea

Incendio in Ogliastra, in fumo 300 ettari di bosco e macchia mediterranea
Incendio in Ogliastra, in fumo 300 ettari di bosco e macchia mediterranea
Fatti

La Nasa lancia il telescopio Roman per la mappatura del cosmo

La Nasa lancia il telescopio Roman per la mappatura del cosmo
La Nasa lancia il telescopio Roman per la mappatura del cosmo
Fatti

Ranucci ad Agrigento torna ad attaccare: “Sono strutturato per difendermi da solo”

Ranucci ad Agrigento torna ad attaccare: “Sono strutturato per difendermi da solo”
Ranucci ad Agrigento torna ad attaccare: “Sono strutturato per difendermi da solo”
Fatti

Maltempo in Lombardia, Cremona colpita al cuore. Ora la conta dei danni

Maltempo in Lombardia, Cremona colpita al cuore. Ora la conta dei danni
Maltempo in Lombardia, Cremona colpita al cuore. Ora la conta dei danni
Fatti

La Luna sparisce nell'ombra: l'eclissi parziale all'alba

La Luna sparisce nell'ombra: l'eclissi parziale all'alba
La Luna sparisce nell'ombra: l'eclissi parziale all'alba
Fatti

Nepal, la sopravvissuta: "Un boato immenso, una nube marrone e la fuga"

Nepal, la sopravvissuta: \"Un boato immenso, una nube marrone e la fuga\"
Nepal, la sopravvissuta: \"Un boato immenso, una nube marrone e la fuga\"
Fatti

Mondiali di mountain bike, la ripresa in soggettiva del tracciato Black Snake in Val di Sole

Mondiali di mountain bike, la ripresa in soggettiva del tracciato Black Snake in Val di Sole
Mondiali di mountain bike, la ripresa in soggettiva del tracciato Black Snake in Val di Sole
Fatti

Arriva in sala "Tony", il film su Anthony Bourdain

Arriva in sala \"Tony\", il film su Anthony Bourdain
Arriva in sala \"Tony\", il film su Anthony Bourdain
 
 