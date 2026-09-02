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Kiev, drone russo colpisce edificio residenziale: cinque feriti

Nuova ondata di attacchi russi sull’Ucraina, con raid che hanno colpito Kiev, Odessa e altre regioni del Paese provocando diversi feriti e danni a edifici e infrastrutture. Secondo l’aeronautica ucraina, nella notte Mosca ha lanciato 174 droni d’attacco, circa la metà a reazione e quindi più difficili da intercettare, oltre a due missili balistici e due missili lanciati da aerei. A Odessa è stato danneggiato un edificio residenziale di 24 piani, con appartamenti distrutti su diversi livelli. Le autorità locali riferiscono di otto feriti, tra cui un bambino, mentre il presidente Volodymyr Zelensky parla di cinque persone coinvolte. Colpiti anche uffici e due strutture scolastiche, mentre un blackout ha paralizzato parte del trasporto pubblico. Nella regione di Kiev due persone sono rimaste ferite da schegge. Zelensky ha inoltre denunciato l’attacco con droni contro un’università della capitale durante le lezioni: 160 studenti si trovavano nei rifugi e non risultano vittime. Attacchi sono stati segnalati anche a Kherson e nella regione di Kharkiv, dove migliaia di persone sono rimaste senza elettricità