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Sparatoria in Svizzera, la vittima è una giovane italiana

Si chiamava Maria Spinelli la 22enne italiana morta nella sparatoria avvenuta nella notte durante un rave party ad Aarau, in Svizzera. La giovane, nata ad Atri, in provincia di Teramo, aveva vissuto a Città Sant’Angelo, nel Pescarese, e da qualche tempo lavorava in Svizzera. Secondo fonti informate, tra i cinque feriti ci sarebbe anche un altro cittadino italiano.

La sparatoria è avvenuta poco dopo le 2.30 nell’area dell’ippodromo dello Schachen, dove era in corso l’“Aarau Rave”, evento di musica techno con migliaia di partecipanti attesi. Oltre alla vittima, sono rimasti feriti quattro uomini e una donna tra i 24 e i 27 anni, ricoverati con lesioni di diversa gravità.

La dinamica resta da chiarire: la polizia non ha ancora stabilito da dove siano partiti i colpi, quanti siano stati né se abbia agito una sola persona o più individui. Ignoto anche il movente. È in corso una vasta caccia all’uomo, con la collaborazione della polizia tedesca. Gli investigatori hanno chiesto ai partecipanti di consegnare foto e video utili alle indagini.