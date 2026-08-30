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Incendio a Taormina, le immagini aeree del rogo

Paura a Taormina dopo il vasto incendio divampato sul costone e arrivato fino alle zone abitate, costringendo all’evacuazione precauzionale di alcune case e alla chiusura di strade e accessi dalla A18. Le fiamme hanno interessato anche Letojanni e Castelmola. In azione vigili del fuoco, Forestale, Protezione civile, due Canadair e due elicotteri, con rinforzi da Catania ed Enna. La situazione è stata riportata sotto controllo poco prima delle 17. Il sindaco Cateno De Luca ha ringraziato la macchina dei soccorsi, definita “tempestiva ed efficace”, e ha riferito di gravi danni al serbatoio idrico di contrada Tirone. Restano da chiarire le cause: per De Luca ci sono elementi che fanno pensare a un’origine dolosa, ipotesi sulla quale indagheranno le autorità. Intanto in Sardegna si è riacceso il rogo che nei giorni scorsi ha devastato circa 300 ettari tra Arzana ed Elini. In Sicilia si registra anche una vittima: è morto al Civico di Palermo Salvatore Giglia, 26 anni, gravemente ustionato tre giorni prima mentre tentava di difendere dalle fiamme la propria campagna a Ciminna. La Procura di Termini Imerese ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo. I funerali si terranno domani a Ciminna.