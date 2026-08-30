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Inondazioni in Nepal e Tibet: "Oltre mille le vittime"

Sale oltre quota mille il bilancio delle vittime delle devastanti alluvioni che hanno colpito il Nepal e le aree di confine con la Cina. Secondo le autorità, i morti sono 1.003, di cui 987 in territorio nepalese e 16 in Cina, mentre 4.462 persone risultano ancora disperse. Tra loro ci sono anche centinaia di turisti, pellegrini e lavoratori stranieri. Le operazioni di soccorso proseguono senza sosta: almeno 11.814 persone sono state tratte in salvo. Nelle zone isolate, dove frane e piene hanno distrutto strade e ponti, vengono impiegati anche velivoli per raggiungere i villaggi rimasti tagliati fuori. L’emergenza colpisce in modo particolare i minori. L’Unicef stima che 65 mila persone siano state coinvolte nei distretti di Rasuwa, Nuwakot, Dhading, Gorkha e Tanahun, tra cui 22.100 bambini. Circa 2.600 minori sotto i cinque anni necessitano di cure per malnutrizione grave. Danneggiati inoltre sei centri sanitari e almeno 19 scuole. Pechino ha annunciato un secondo lotto di aiuti umanitari, con droni, sistemi per la purificazione dell’acqua, attrezzature per test del Dna e una squadra di esperti per l’identificazione delle vittime.