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Rai, la squadra di Report all'incontro con Corsini

"Noi ribadiamo il punto che abbiamo detto: se vengono nominati questi due conduttori e la Rai va avanti per la sua strada noi inviati, e siamo tanti, ci dimetteremo in blocco, perché noi dobbiamo garantire l'indipendenza e l'autonomia di Report che è fondamentale per portare avanti le nostre inchieste". Così Giulia Innocenzi all'arrivo nella sede Rai di via Teulada insieme al gruppo di inviati per partecipare all'incontro in programma tra la redazione del programma di Rai3 e il direttore degl Approfondimenti Paolo Corsini dopo la rimozione dalla trasmissione di Sigfrido Ranucci, con la nomina di Daniele Piervincenzi e Giulia Presutti alla conduzione al suo posto.

"Noi adesso andiamo in Rai per la prima volta per parlare con la direzione della Rai. Questo incontro era già stato programmato prima della nomina dei conduttori, quindi finalmente possiamo parlare del futuro di Report, cosa che sarebbe dovuta avvenire prima e non adesso - ha aggiunto - Noi siamo qui pronti ad ascoltare la Rai cosa ci deve dire". In sede sono arrivati anche i due conduttori in pectore.

"Non abbiamo problemi a parlare con nessuno, non c'è nessuna questione personale. Anzi Piervincenzi magari lo conosciamo, io personalmente non l'ho mai conosciuto - ha aggiunto Danilo Procaccianti, un altro degli inviati esterni di Report - Per noi oggi comincia il dialogo con l'azienda, in una riunione fissata 10 giorni fa in cui oggi avremmo dovuto capire qual è il futuro di Report. Invece venerdì scorso sulle agenzie ci siamo ritrovati i due nomi. Per noi questo è inaccettabile".

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