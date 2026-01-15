Video

Fatti

Arbosonica, a Policoro l'arte in dialogo con l'archeologia

A Policoro, nel parco archeologico del museo della Siritide, arte e antichità dialogano per mezzo di un percorso di varie installazioni. Una di esse è la sonorizzazione Arbosonica dell'artista italiano Max Magaldi, realizzata con i contributi originali della poetessa Claudia Fabris e della musicista Daniela Pes. L’opera utilizza un sistema di mappature geolocalizzate accessibili tramite un’app che fa attivare le colonne sonore al passaggio dei visitatori.

Il percorso si completa con l’installazione del duo di artisti belgi Gijs Van Vaerenbergh, che inverte il processo di naturale scomparsa architettonica e ricostruisce la parte alta dell’edificio per far scomparire quella bassa, e con Chora, il percorso scultoreo di edicole votive dell’artista spagnola Selva Aparicio.