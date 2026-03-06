Video

Mondo

Raid a depositi di petrolio a Teheran. Protezione civile: "Pioggia acida, rimanere in casa"

La Mezzaluna Rossa iraniana ha annunciato che il rilascio di composti tossici nell'atmosfera a seguito dell'esplosione del deposito petrolifero a Teheran potrebbe causare pericolose piogge acide in caso di precipitazioni. A riferirlo è l'agenzia di stampa Mehr. "A seguito dell'esplosione e dell'incendio nei depositi di petrolio, un volume significativo di composti tossici, tra cui idrocarburi, ossidi di zolfo e ossidi di azoto, è stato rilasciato nell'atmosfera. Queste sostanze possono combinarsi con il vapore acqueo presente nelle nuvole e, in caso di precipitazioni, creare piogge acide altamente corrosive", ha fatto sapere la Mezzaluna Rossa, indicando che "il contatto diretto con questo tipo di pioggia può causare ustioni, irritazioni e danni alla pelle, mentre l'inalazione può causare problemi respiratori". La raccomandazione quando piove dopo un'esplosione di idrocarburi è di "non uscire di casa in nessun caso e coprire tutte le aperture con un panno umido". Gli attacchi sono stati condotti da Israele e Stati Uniti nella notte tra il 7 e l'8 marzo, a una settimana dai primi bombardamenti sul paese