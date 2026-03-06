Video

Mondo

I Pasdaran: "Siamo in grado di combattere questa guerra per almeno altri sei mesi"

"Le Forze Armate della Repubblica Islamica dell'Iran sono in grado di continuare una guerra intensa di almeno sei mesi al ritmo attuale delle operazioni", ha dichiarato il portavoce delle Guardie, Ali Mohammad Naini, all'agenzia Fars. La forza d'elite iraniana ha anche affermato di aver preso di mira "più di 200" località collegate a basi e strutture americane e israeliane in tutta la regione. Secondo le autorità iraniane sono state uccise più di 1200 persone dal 28 febbraio scorso. Gli ultimi attacchi israeliani hanno preso di mira cinque impianti petroliferi del paese. In risposta Teheran ha colpito di nuovo i paesi arabi del Golfo, da dove partono gli attacchi.