Mondo

I Pasdaran: "Siamo in grado di combattere questa guerra per almeno altri sei mesi"

"Le Forze Armate della Repubblica Islamica dell'Iran sono in grado di continuare una guerra intensa di almeno sei mesi al ritmo attuale delle operazioni", ha dichiarato il portavoce delle Guardie, Ali Mohammad Naini, all'agenzia Fars. La forza d'elite iraniana ha anche affermato di aver preso di mira "più di 200" località collegate a basi e strutture americane e israeliane in tutta la regione. Secondo le autorità iraniane sono state uccise più di 1200 persone dal 28 febbraio scorso. Gli ultimi attacchi israeliani hanno preso di mira cinque impianti petroliferi del paese. In risposta Teheran ha colpito di nuovo i paesi arabi del Golfo, da dove partono gli attacchi.

Italia

Il giudice Alfonso Sabella spiega perché la piattaforma App è un disastro

Alfonso Sabella: "Quella del governo sulle borseggiatrici è propaganda"

Schlein: "Questa riforma non migliora la giustizia per i cittadini"

Piantedosi sulla sentenza Sea Watch: "Impugneremo questa decisione"

Investito più volte e ucciso davanti a un centro commerciale nel Veronese

Pistoia, contestazione per l'iniziativa di CasaPound sulla remigrazione

Il richiamo di Mattarella: "Le altre istituzioni rispettino il Csm"

Il leader di Avs Angelo Bonelli denuncia in Aula minacce di morte: «Vi spariamo in testa»

Meloni: «Una parte politicizzata della magistratura ci ostacola sui migranti»

La stretta sul diritto a manifestare, l'anticipazione di Presa Diretta

Il giudice Alfonso Sabella: "Vi racconto l'odissea di un testimone in tribunale"

L'appello di Meloni al Parlamento: "Approvi velocemente il disegno di legge sull'immigrazione"

 
 

Mondo

Raid a depositi di petrolio a Teheran. Protezione civile: "Pioggia acida, rimanere in casa"

Iran, raid Usa-Israele su cinque impianti petroliferi: maxi incendio a Teheran

Ucraina, attacco russo su Kharkiv: dieci morti tra cui due bambini

Trump: "Cuba è negli ultimi momenti della sua vita così come la conosciamo"

Raid israeliano colpisce il Libano orientale: almeno 41 morti nella città di Nabi Sheet

Teheran, i bombardamenti di Stati Uniti e Israele

Kuwait, il soccorso ai piloti dei due caccia Usa abbattuti dal "fuoco amico"

Forti esplosioni a Teheran, colonne di fumo tra i palazzi

Iran, la televisione di stato conferma l'attacco israeliano a Teheran

Trump: "Avviata operazione in Iran, difendiamo gli americani dalle minacce"

Zelensky: "Putin non ha raggiunto i suoi obiettivi"

Maltempo in Usa, una bufera di neve mette in ginocchio New York: torna il lockdown

 
 

Fatti

Allarme bomba al Palagiustizia di Milano, bonifica ancora in corso

Presa diretta, le sanzioni americane ai giudici dell'Aia

Nola, la mamma di Domenico: "Portiamolo sempre con noi"

L'ultimo saluto a Domenico, in piazza risuona "Guerriero" di Mengoni

Il trailer di "Fino all'ultimo respiro"

Corteo a Roma contro il Ddl Bongiorno: «Senza consenso è sempre stupro»

Milano, tram deraglia e investe alcune persone: morti e feriti

La protesta degli attivisti di Extinction Rebellion a Sanremo

Rogoredo, il pm Tarzia: "Sulla pistola tracce biologiche del poliziotto"

Papa Leone: "In questa parrocchia tutti sono benvenuti"

Domenico, il legale della famiglia: "La mamma gli è stata vicino fino all'ultimo"

A Roma il corteo in memoria di Valerio Verbano

 
 