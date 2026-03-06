Video

Italia

Meloni: "Referendum per modernizzare l'Italia, ma la sinistra si oppone"

Giorgia Meloni scende in campo sul referendum con un video sui social in cui invita a votare "sì" per confermare la riforma costituzionale, affermando che "riguarda tutti gli italiani, più di quanto pensino". Sul referendum, afferma la permier, "si è creato un clima di forte confusione: si sono sovrapposte polemiche, semplificazioni, slogan e in molti casi informazioni parziali o peggio completamente distorte. Per questo ho deciso di provare a spiegare in modo più possibile chiaro alcuni punti fondamentali della riforma che gli italiani saranno chiamati a confermare o meno con il loro voto e di spiegare perché considero importante che si vada a votare e che si voti "sì", cioè per confermare la riforma. Perché questa è una riforma molto importante, se vogliamo modernizzare l'Italia ed è importante per tutti gli italiani e li riguarda tutti più di quanto pensino", afferma Meloni.