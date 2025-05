Video

Blitz di Coldiretti al porto di Manfredonia contro l’import di grano trattato chimicamente

L’associazione denuncia l’aumento delle importazioni di grano da paesi extra Ue che, grazie a regole meno stringenti, trattano il prodotto con sostanze potenzialmente pericolose e vietate in Europa. Il rischio, secondo Coldiretti, è che «venga miracolosamente nazionalizzato per fare pane e pasta made in Italy»