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Alemanno esce da Rebibbia tra i cori: "Io in cella da innocente"

 "Esco dal carcere da innocente". Queste le prime parole dell'ex sindaco di Roma, Gianni Alemanno, uscito dal carcere a Rebibbia prima delle 10 di mercoledì 24 giugno. "Ho fatto un anno e mezzo di carcere da innocente e non dovevo stare qua. Ho rivisto e ho conosciuto una realta' terribile che e' una vergogna per la nostra Repubblica", ha concluso. 

Una delle due carreggiate di via Raffaele Majetti, davanti al civico 70, è stata occupata dalla folla che segue Alemanno composta da giornalisti e attivisti. Un tassista che attraversava la folla ha suonato il clacson a più riprese in segno di saluto all'ex sindaco. 

Per il futuro "non voglio candidarmi, né a sindaco, né in altri ruoli istituzionali, ho già dato", ha aggiunto in relazione alla sua adesione a Futuro nazionale, il nuovo partito di Roberto Vannacci. "Voglio però portare la mia esperienza, perché la gente non deve ricominciare sempre da zero", ha aggiunto.

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