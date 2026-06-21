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Ucraina, oltre 10 morti negli ultimi attacchi russi

La Russia ha intensificato i bombardamenti sull’Ucraina, colpendo Kiev, Zaporizhzhia, Odessa e la regione di Sumy. Secondo le autorità ucraine, nelle prime ventiquattro ore gli attacchi avevano già provocato almeno dieci morti e ottanta feriti. Il bilancio si è poi aggravato con quattro vittime, tra cui un bambino, e diciassette feriti a Sumy, dove due bombe plananti hanno centrato una zona affollata, e con altri due morti e un ferito a Odessa, dopo un raid contro un’infrastruttura civile. La nuova offensiva ha coinvolto gran parte del paese. Mosca ha lanciato dodici missili, sei dei quali balistici, e 121 droni d’attacco o usati come esche. La difesa aerea ucraina ha dichiarato di aver abbattuto due missili guidati e 111 droni, ma diversi ordigni hanno raggiunto undici località. A Kiev almeno undici persone, tra cui un bambino di undici anni, sono rimaste ferite e alcuni edifici sono stati danneggiati in quattro quartieri. A Zaporizhzhia un attacco ha ucciso una persona e ne ha ferite trenta; la procura regionale ha aperto un’indagine per crimine di guerra. Nel Donetsk sono morte sette persone, mentre nella regione di Kharkiv si contano altre due vittime.