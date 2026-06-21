Video
Mondo

Il Papa: “Prego per le vittime del terremoto e per il popolo venezuelano”

Usa lo spagnolo per esprimere il suo pensiero di affetto e vicinanza, rincuorando chi ormai dal 24 giugno piange i propri cari. Papa Leone, dopo l'Angelus, pensa al Venezuela dove si contano i morti dopo le due scosse di terremoto che hanno segnato irrimediabilmente La Guaira, epicentro della catastrofe a 40 km dalla capitale Caracas: "Nelle mie preghiere ricordo sempre le vittime del terremoto e tutto il popolo venezuelano: che il Signore lo sostenga in questo momento così difficile".

Nel paese si contano ormai quasi 3mila vittime nel doppio terremoto, uno dei più potenti e devastanti dell'America latina. Molti sfollati sono ancora per strada o rifugiati in condizioni precarie inoltre le squadre di soccorso internazionali stanno gradualmente interrompendo le ricerche di sopravvissuti tra le macerie.

 Il Papa ricorda poi la beatificazione avvenuta il 2 luglio scorso nel Santuario di Tac Say in Vietnam, del sacerdote Francesco Saverio Trương Bửu Diệp, ucciso nel 1946 in odio alla fede. La celebrazione è stata presieduta dal cardinale Louis Antonio Gokim Tagle, pro-prefetto del dicastero per l'Evangelizzazione, che ha definito il sacerdote "un missionario per eccellenza". Leone XIV lo indica come esempio di prossimità: in un contesto di prevaricazione e di violenza, si pose come difensore dei diritti della gente e non abbandonò i suoi parrocchiani. La sua intercessione e la sua preghiera sostengano gli operai del Vangelo che anche oggi si trovano in situazioni di persecuzione.

Infine il saluto ai presenti in Piazza San Pietro e il benvenuto ai pellegrini provenienti dal Brasile e al Coro dell'Università di Merida, in Venezuela. Il pontefice si rivolge anche ad alcuni gruppi polacchi e ad alcuni gruppi di fedeli italiani provenienti da Bellagio, sul lago di Como, e dalla Sicilia.

Italia

Italia

Salvini: "Attacchi di Trump non devono compromettere i rapporti diplomatici"

Italia

Tajani: "Trump incomprensibile, ma i rapporti con gli Usa sono solidi e andranno avanti"

Italia

Meloni: “Soddisfatta del G7, convergenze non scontate un'ottima notizia”

Italia

Meloni: "Vannacci? Per vincere governare bene, il resto sono alchimie"

Italia

Vannacci: “Il femminicidio non esiste, è un omicidio come tutti gli altri”

Italia

BimboRai, gli stand dell'esercito a Saxa Rubra

Italia

BimboRai, i cani robot dell'esercito a Saxa Rubra

Italia

Amnesty sul giornalista licenziato per una domanda: «In gioco c'è la libertà di stampa»

Italia

Tajani: «Non ci sono ancora accuse formali per i due italiani bloccati in Libia»

Italia

Mattarella: "Difendere le regole di cooperazione costruite nel dopoguerra"

Italia

Fine vita: lettera del figlio di Lucia, la donna che ha scelto la morte assistita

Italia

Fine vita, associazione Luca Coscioni si autodenuncia dopo la morte di Lucia

 
 

Mondo

Mondo

Washington, un allerta maltempo interrompe i festeggiamenti per il 4 luglio

Mondo

Festeggiamenti 4 luglio, Trump elogia il popolo Usa e attacca i comunisti

Mondo

Trump: “Identità Usa sotto nuovo attacco dai nuovi arrivati nel nostro Paese”

Mondo

Teheran, folla oceanica ai funerali di Khamenei tra lutto e tensione

Mondo

Venezuela, le riprese aeree mostrano la distruzione a La Guaira

Mondo

La terra trema ancora in Venezuela: la devastazione a La Guaira

Mondo

Le immagini dell'attacco Usa nello Stretto di Hormuz

Mondo

Ucraina, colpito impianto militare russo a Volgograd

Mondo

Venezuela, prima e dopo il terremoto: la distruzione dalle immagini satellitari

Mondo

Terremoto in Venezuela, arrivati nel paese i sanitari e i soccorritori italiani

Mondo

Libano, Israele e Usa firmano l'accordo quadro trilaterale a Washington

Mondo

Sisma in Venezuela, tra le macerie a La Guaira

 
 

Fatti

Fatti

A Lampedusa il Papa attraversa da solo la porta d'Europa

Fatti

Il Papa agli Usa: “Immigrati hanno plasmato il futuro della nazione”

Fatti

Il Papa da Lampedusa: “L'Europa chiamata a responsabilità epocale”

Fatti

Attentato contro Sigfrido Ranucci, quattro arresti. Contestato il metodo mafioso

Fatti

Roma, famiglia assassinata a Casalotti: sopravvissuto il figlio più grande

Fatti

In Venezuela si scava tra le macerie, La Guaira lo stato più colpito

Fatti

Terremoto in Venezuela, il miracolo dei tre fratellini estratti vivi

Fatti

Alemanno esce da Rebibbia tra i cori: "Io in cella da innocente"

Fatti

Flotilla, rientrati in Italia due attivisti della carovana di terra

Fatti

Flotilla, l'attivista rientrato in Italia: "È l’inizio di un'era di mobilitazione"

Fatti

Pane ar pane, le registrazioni dell'album collettivo per Sant'Egidio

Fatti

Giornata delle Periferie, uno spot per abbattere gli stereotipi

 
 