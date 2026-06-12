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BimboRai, i cani robot dell'esercito a Saxa Rubra

L'esercito fa dimostrazione di molti strumenti, anche dei cani robot. 

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