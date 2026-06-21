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Terremoto in Venezuela, il miracolo dei tre fratellini estratti vivi
Li hanno trovati tra i solai crollati di un edificio, il video dei soccorsi diventa virale. A essere fatale per tanti venezuelani, la rapidità della sequenza sismica, che ha impedito alla popolazione di abbandonare le strutture abitative prima del collasso definitivo dei solai, intrappolando migliaia di nuclei familiari. La distruzione tocca vette pericolose soprattutto nei centri costieri, mentre a La Guaira i crolli continuano anche nel giorno successivo al doppio sisma.
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