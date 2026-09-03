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Il governo Meloni eguaglia il Berlusconi II, domani il record di longevità e la festa

“Quattro anni buttati”, accusa Elly Schlein. Giorgia Meloni risponderà domani da Bari, nell’evento organizzato al porto per celebrare i 1.413 giorni del suo governo, diventato il più longevo della storia repubblicana. La premier rivendicherà invece “quattro anni di record”, a partire dal lavoro: Fratelli d’Italia sottolinea il tasso di occupazione al 63,2%, ai massimi storici, e la disoccupazione ai minimi, con oltre un milione di occupati in più dal 22 ottobre 2022 e più di mezzo milione di posti stabili.

Nel discorso, previsto di circa 45 minuti, Meloni farà il bilancio dell’esecutivo e indicherà le priorità dell’ultimo tratto di legislatura: legge di bilancio, sostegni a famiglie e ceto medio, legge elettorale, sicurezza, contrasto all’immigrazione clandestina ed energia. Il fulcro resterà però l’economia, con la stabilità di governo indicata come fattore di forza per il Paese.

Spazio anche alla politica estera. Tajani e Salvini interverranno in collegamento video.