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In centinaia sfilano per la pace a Sigonella

Sono circa 500 le persone che stanno partecipando alla manifestazione per dire "no alla Sicilia come base logistica" a poche centinaia di metri dall'ingresso della base militare di Sigonella, in provincia di Catania. Tante le bandiere che sventolano, tra queste quelle multicolore della pace, dei partiti politici quali Pd, Alleanza Verdi e sinistra e M5S, di diverse associazioni, sindacati e reti civiche. I manifestanti in marcia stanno raggiungendo l'ingresso della base, lontana poche centinaia di metri. "La presenza delle nuove generazioni ci dice che c'è davvero voglia di riscattare questa terra e per riscattarla si deve mettere al centro la giustizia sociale, la giustizia climatica e la pace è il presupposto per affermare una nuova Sicilia", ha detto Alfio Mannino segretario regionale della Cgil Sicilia. 

 "No alla guerra. No all'utilizzo della base di Sigonella non solo in operazioni belliche ma anche al suo coinvolgimento nel supporto logistico a nella guerra folle contro l'Iran intrapresa dagli Stati Uniti e da Israele. Ci siamo opposti, come Pd, fin dall'inizio alla strumentalizzazione della base e oggi torniamo a rilanciare i temi della pace, del ritorno alla diplomazia e del rilancio del dialogo tra i popoli che da sempre contraddistinguono e caratterizzano la millenaria storia della Sicilia nel Mediterraneo". Lo ha dichiarato il segretario regionale del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo, partecipando alla manifestazione pacifista assieme a centinaia tra iscritti, militanti, parlamentari, amministratori locali e dirigenti provenienti da ogni provincia dell'Isola. "È un momento - ha dichiarato il leader siciliano del Pd- di grande tensione nel mondo a cui la Sicilia risponde con una mobilitazione di massa, con una grande partecipazione della società civile, dei giovani, di tanti e tante che si oppongono fermamente ad una guerra scellerata e illegale".

"Il nostro impegno e' qui oggi per manifestare per la pace ed e' in Parlamento per chiedere che il governo italiano prenda posizione chiara e netta contro la guerra di Trump e Netanyahu. Continueremo a far pressione contro l'uso delle basi militari a supporto del conflitto. Nessun supporto militare, logistico e di intelligence: questa e' la nostra posizione. Il Movimento 5 Stelle continuera' ad essere sentinella di pace". Lo dice il deputato del Movimento 5 Stelle e questore della Camera Filippo Scerra, oggi alla manifestazione di Sigonella.

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