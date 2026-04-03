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Gianmarco Mazzi ha giurato nelle mani del presidente Mattarella

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha scelto il nuovo ministro del Turismo: sarà l’oramai ex sottosegretario alla Cultura Gianmarco Mazzi che intorno alle 10 del mattino del 3 aprile si è recato al Quirinale insieme alla capo segreteria del ministero della Cultura Rita Rubini per il giuramento di fronte al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Mazzi sostituisce Daniela Santanchè, che aveva rassegnato le dimissioni dal dicastero lo scorso 25 marzo. Dopo che Santanchè ha lasciato l’incarico, il ministero è finito sotto la gestione ad interim di Meloni insieme a Gaetano Caputi, capo di gabinetto a Palazzo Chigi