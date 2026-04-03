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Caro Carburanti, Giorgetti: "Taglio accise sino al 1 maggio"

Il ministro Giancarlo Giorgetti in conferenza stampa a Palazzo Chigi dopo il Consiglio dei ministri che proroga il taglio delle accise: "Parliamo di emergenza-urgenza, quindi un decreto legge a tutti gli effetti dovuto. Proroghiamo la riduzione delle accise già in essere e che scadrebbero il lunedì di Pasqua fino al primo di maggio. Oltre a questo c'è un intervento mirato sulle aziende agricole a cui viene esteso sostanzialmente il credito d'imposta del 20% che era previsto originariamente soltanto per le aziende della pesca, c'è un intervento anche su Simest per le imprese che diciamo così lavorano sull'export. Il decreto tampona questa situazione fino al primo di maggio, poi gli eventi internazionali di carattere geopolitico che non dipendono chiaramente da noi ci suggeriranno eventuali altri tipi di interventi rispetto a una situazione che oggettivamente è molto complicata sotto ogni aspetto, anche quello economico". Sul caso Piantedosi: "Non è il mio collega di partito perché non mi risulta essere scritto la Lega e credo che non sia una questione politica, almeno in questo momento io non vedo questioni politiche"

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