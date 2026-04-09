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L'incontro tra Vance e Sharif prima dei colloqui Usa Iran

Il governo di Islamabad ha annunciato che il primo ministro pachistano Shehbaz Sharif e il vice presidente statunitense JD Vance si sono incontrati oggi prima dei colloqui previsti tra una delegazione americana e una iraniana nella capitale pachistana. "Con l'inizio odierno dei colloqui di Islamabad, il primo ministro del Pakistan, Muhammad Shehbaz Sharif, ha incontrato" il vice presidente Usa JD Vance, afferma in un comunicato il governo pachistano, secondo cui il premier di Islamabad "ha ribadito che il Pakistan intende continuare a facilitare il lavoro di entrambe le parti per compiere progressi verso una pace duratura nella regione". 

Secondo una dichiarazione ufficiale diffusa dall'ufficio del primo ministro di Islamabad, all'incontro hanno partecipato alti funzionari di entrambi i paesi: Steve Witkoff e Jared Kushner per gli Usa, il vice premier e ministro degli Esteri Ishaq Dar e il ministro dell'Interno Mohsin Raza Naqvi per il Pakistan. 

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