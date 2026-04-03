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Maltempo nel Foggiano, campagne allagate dopo l'esondazione del Cervaro

Prosegue l'ondata di maltempo che ha colpito duramente le regioni del centro-sud Italia. Le situazioni più critiche si registrano nel foggiano dove sono stati soccorsi 50 automobilisti ed evacuate altre 40 persone da masserie e casolari. Le autorità locali hanno chiesto lo stato di calamità naturale. Attualmente Abruzzo, Molise e Puglia sono in allerta rossa, mentre per Calabria e Basilicata è stata diramata un'allerta arancione. Dal 31 marzo i vigili del Fuoco hanno eseguito 800 soccorsi